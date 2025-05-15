Захарова: РФ осуждает опасные для мира проявления неофашизма в Прибалтике

Российская сторона осуждает крайне опасные для всего цивилизованного мира проявления неофашизма в странах Прибалтики. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат привела в пример перечень подобных проявлений, в частности установленные к 9 Мая перед входом в историко-художественный музей в городе Огр гранитные ступени, изготовленные из фрагментов снесенных мемориалов советским воинам, а также появление на улицах латвийского города плакаты с изображением солдат латышского легиона "Ваффен-СС", изготовленные с одобрения главы муниципалитета.

"Россия осуждает крайне опасные для цивилизованного мира проявления неофашизма в Прибалтике, - подчеркнула Захарова. - Мы продолжим самым решительным образом противодействовать им на международной арене".

Она также напомнила, что в апреле 2025 года прокуратура Латвии объявила о прекращении начатого в 2006 году уголовного дела против гауптштурмфюрер СС и члена карательной команды Арайса.

"Этот, я уж не знаю, какого размера кавычки ставить, национальный герой Латвии на самом деле в годы Второй мировой войны руководил массовыми расправами над мирным населением, в том числе убийством более 30 тысяч евреев", - заметила дипломат. "У меня вопрос к посольству Израиля в Москве, к Министерству иностранных дел Израиля: в Израиле тоже не слышали ничего? Сколько можно отворачиваться? Уже некуда скоро будет отворачиваться, да и смотреть в глаза, как вы все будете своим потомкам, которым рассказываете про Холокост", - указала Захарова.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что пока мировое сообщество празднует день Великой Победы над фашизмом, о чем свидетельствует посещение многими зарубежными лидерами торжественного парада в Москве в честь 80-летия годовщины, руководство Латвии продолжает поддерживать идеи неофашизма.