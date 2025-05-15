Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского клоуном, неудачником и инструментом.

Так во время брифинга она прокомментировала заявление Зеленского, который назвал приехавшую в Стамбул российскую делегацию «бутафорской».

«Кто использует слово «бутафорная»? Клоун, неудачник, человек с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а учёные степени, заслуги перед Отчеством, он их так называет... Кто он есть?» — заявила она.

Захарова подчеркнула, что Зеленский пришёл к власти только за счёт огромных капиталовложений в него, чтобы в итоге работать «как инструмент».

Она также отметила, что именно эта делегация три года назад дала «бутафорному» Зеленскому шанс на сохранение страны и народа, а он его бездарно не использовал.

Ранее Захарова заявила, что делегация России уже находится в Стамбуле и готова к серьёзной работе.

СМИ также сообщали, что начало переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле ожидается после обеда.