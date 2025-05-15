В Госдуму внесены проекты о содержании обвиняемых в терроризме в изоляторах ФСБ

Обвиняемых в преступлениях против безопасности государства предлагается содержать в отдельных изоляторах, подведомственных ФСБ России. Такой пакет законопроектов внес в Госдуму глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарев вместе с коллегами.

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В своем Telegram-канале депутат уточнил, что речь преимущественно о преступлениях террористической направленности.

"Это поможет повысить эффективность расследования таких дел и пресечь попытки иностранных разведок и подрывных организаций установить связь с арестованными шпионами, диверсантами и террористами", - пояснил Пискарев.

Он также обратил внимание, что внесены два законопроекта, которыми предлагаются корреспондирующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и УК РФ в связи с созданием в органах ФСБ России следственных изоляторов.