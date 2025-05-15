Захарова: РФ видит поддержку мира инициативы Путина о переговорах в Стамбуле

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что Москва отмечает поддержку в мире инициативы президента РФ Владимира Путина о начале прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.

В МИД заявили о мировой поддержке инициативы Путина о переговорах в Стамбуле
© Газета.Ru
«Мы отметили действительно такое мировое признание и мировую поддержку инициативы президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров в Стамбуле», — заявила она.

14 мая президентом РФ Владимиром Путиным был утвержден состав делегации, которая представит интересы России на переговорах в Турции 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с Украиной будут участвовать замглавы министерства обороны России Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Политика
Игорь Костюков
Михаил Галузин
Александр Фомин
Мария Захарова
Владимир Мединский
Владимир Путин
Минобороны России
МИД России
Генштаб
Москва
Россия
Стамбул
Турция
Украина