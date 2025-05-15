Москва, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, надеется, что администрация президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации с поддержкой Пентагона военно-биологической программы на Украине примет соответствующие меры. С целью, как указала дипломат, урегулирования «этой абсолютно неприглядной и очень опасной ситуации».

© Московский Комсомолец

Реализация на Украине военно-биологической программы при поддержке минобороны США, по словам Захаровой, была вскрыта в ходе СВО.

«Ее наличие подтвердили и американские чиновники», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Вопрос работы биолабораторий на Украине требует особого внимания, отметила она.

Москва открыта к двусторонним контактам с американской стороной по данной теме.