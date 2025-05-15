Вероятность продвижения на переговорах в Стамбуле существует только при отсутствии пропагандистской шумихи со стороны Киева, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.

По словам Косачева, шансы на продвижение переговоров в Стамбуле зависят от готовности Киева вести диалог без публичной шумихи и с нацелом на конкретный результат, передает ТАСС.

Косачев подчеркнул, что российская делегация готова к содержательному и практическому диалогу, а участие профессионалов в переговорном процессе гарантирует серьезный настрой Москвы.

Косачев заявил, что публичные шоу, подобные действиям Зеленского, исключаются.

Политик отметил, что состав российской делегации в Стамбуле демонстрирует преемственность и последовательность в урегулировании украинского кризиса. Москва, по его словам, готова вести диалог на основе договоренностей, достигнутых на предыдущем раунде «Стамбул-1», с учетом новых обстоятельств, сложившихся за три года.

Он также напомнил, что условия Москвы хорошо известны, и после совещания у президента у российских переговорщиков нет сомнений в своем мандате, тогда как вопросы вызывает позиция Киева, ограниченная, по его словам, волюнтаризмом Зеленского.

Российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров вопросом о 30-дневном прекращении огня. Россия рассчитывает, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.