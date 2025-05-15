Возросшая интенсивность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области говорит об «истинном стремлении» президента Украины Владимира Зеленского к миру. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

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По его словам, Зеленский упрекает всех в том, что только он стремиться к миру. При этом, добавил Мирошник, Украина делает все для того, чтобы ни диалога, ни мирного регулирования не состоялось.

Ранее были публикованы кадры с места переговоров России и Украины. 15 марта страны проведут переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле по вопросу урегулирования конфликта.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что перемирие с Украиной может быть заключено на переговорах в Стамбуле. Она добавила, что лучшим сценарием является тот, при котором боевые действия прекращаются, по крайней мере, на время ведения переговоров.