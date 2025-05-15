Захарова: учения США и Дании на Борнхольме угрожают безопасности РФ
Москва рассматривает проведение датско-американских военных учений на острове Борнхольм как действия, создающие угрозу безопасности России в Балтийском регионе.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В контексте освобождения Советским Союзом Борнхольма хотели бы также привлечь внимание к следующему: к пренебрежению Копенгагеном взятым на себя в связи с выводом советских частей с острова обязательством осуществлять свою администрацию на Борнхольме без какого-либо участия иностранных войск, что было закреплено в ноте датской стороны в адрес правительства Советского Союза от 8 марта 1946 года. Это пренебрежение в том числе проявляется в проведении на острове провокационных военных учений с участием США, - сказала она. - Мы рассматриваем подобные действия властей Дании не только как противоречащие собственным заверениям о недопущении иностранной военной активности на Борнхольме, но и как создающие угрозу безопасности России в Балтийском регионе".