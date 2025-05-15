Захарова: киевский режим не смог запугать граждан в дни празднования 9 Мая

ТАСС

Киевскому режиму не удалось запугать собственных граждан, сломить их волю и подавить у населения историческую память и чувство признательности в дни празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на запреты, шантаж и угрозы, многие люди пришли к мемориалам поклониться настоящим героям, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: киевский режим не смог запугать граждан в дни празднования 9 Мая
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На брифинге она отметила, что все потуги киевского режима сорвать мероприятия по случаю празднования Дня Победы оказались тщетны.

"Современным бандеровцам не удалось запугать людей, им не удалось заставить [людей] забыть о светлой памяти тех, кто избавил мир от коричневой чумы и подарил им же жизнь", - подчеркнула дипломат. "Многие жители Украины 9 мая пришли к мемориалам советским войнам, - продолжила Захарова. - Несмотря ни на что, несмотря на запреты и шантаж, на угрозы, несмотря на то, что многие из монументов современной Украины уничтожены или перелицованы до неузнаваемости, они пришли, чтобы возложить цветы и поклониться настоящим героям-освободителям".

Без провокаций со стороны украинских неонацистов, напомнила дипломат, тоже не обошлось: в Киеве полицией была задержана пенсионерка за отказ снять пилотку с красной звездой, в Одессе была сорвана табличка с памятника маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому, там же в ночь на 10 мая группа вандалов уничтожила все цветы, возложенные жителями города к памятнику Неизвестному матросу.

"Несмотря на все происки, хунте Зеленского оказались просто не по зубам собственные же планы - я имею в виду, им оказалось не по зубам сломить волю людей и реализовать все то, что они обещали, запугивая людей, - убеждена официальный представитель МИД РФ. - Они не смогли, слава богу, подавить у населения чувство признательности своим героическим отцам, дедам, прадедам за их ратный и трудовой подвиг. Народная память сильнее оказалась. Ее невозможно уничтожить. Она, в отличие от неонацистской клики, будет жить вечно".

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