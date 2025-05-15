Киевскому режиму не удалось запугать собственных граждан, сломить их волю и подавить у населения историческую память и чувство признательности в дни празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на запреты, шантаж и угрозы, многие люди пришли к мемориалам поклониться настоящим героям, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге она отметила, что все потуги киевского режима сорвать мероприятия по случаю празднования Дня Победы оказались тщетны.

"Современным бандеровцам не удалось запугать людей, им не удалось заставить [людей] забыть о светлой памяти тех, кто избавил мир от коричневой чумы и подарил им же жизнь", - подчеркнула дипломат. "Многие жители Украины 9 мая пришли к мемориалам советским войнам, - продолжила Захарова. - Несмотря ни на что, несмотря на запреты и шантаж, на угрозы, несмотря на то, что многие из монументов современной Украины уничтожены или перелицованы до неузнаваемости, они пришли, чтобы возложить цветы и поклониться настоящим героям-освободителям".

Без провокаций со стороны украинских неонацистов, напомнила дипломат, тоже не обошлось: в Киеве полицией была задержана пенсионерка за отказ снять пилотку с красной звездой, в Одессе была сорвана табличка с памятника маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому, там же в ночь на 10 мая группа вандалов уничтожила все цветы, возложенные жителями города к памятнику Неизвестному матросу.