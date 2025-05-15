Европейские страны намерены не только продолжать, но и усиливать военную поддержку Киева, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила подготовку новых партий вооружений для Киева и очередных пакетов помощи. По ее мнению, это доказывает стремление Европейского союза не только поддерживать боевые действия, но и способствовать их усилению, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что западные кураторы Киева демонстрируют солидарность с режимом Зеленского лишь на словах, в то время как на практике разрабатывают планы по дальнейшей эскалации украинского кризиса и возможной интервенции.

Захарова также напомнила о встрече лидеров Франции, Германии, Британии и Польши 10 мая в Киеве, назвав их коалицией, желающей войны, и отметила публичность их планов по вмешательству в украинские события.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о риске войны Европы с Россией из-за Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа заняла однозначную позицию на стороне Киева и, по мнению Кремля, не может быть беспристрастным участником возможных переговоров по урегулированию конфликта.