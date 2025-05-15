Захарова высказалась о работе российской делегации на переговорах в Стамбуле

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что российская делегация готова к серьезной работе на переговорах в Стамбуле.

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Захарова подчеркнула, что смысл переговоров, которые предложил российский президент Владимир Путин, заключается в устранении первопричин конфликта. Целью она назвала выход на установление долгосрочного и прочного мира.

Российская делегация прибыла в Стамбул. Ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В состав делегации входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.