В МИД заявили, что делегация РФ в Стамбуле готова к серьезной работе

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Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД сделали заявление о переговорах
© РИА Новости

«Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе», - сказала высокопоставленный дипломат.

Она отметила, что смысл инициативы российского президента Владимира Путина заключается в устранении первопричин украинского конфликта и выходе на установление долгосрочного и прочного мира.

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Напомним, делегацию нашей страны возглавил помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ожидается, что переговоры начнутся после обеда во дворце Долмабахче в Стамбуле. У здания с самого утра столпились журналисты, в том числе иностранные.

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