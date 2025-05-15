В Госдуме назвали главную тему на переговорах с Украиной

Главной темой предстоящих переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле может стать постоянное, а не временное прекращение огня. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что Россия несколько раз выходила с инициативами по перемирию, однако все они нарушались Украиной. Вполне вероятно, вопрос прекращения огня станет ключевым, указал депутат. По его словам, важно, чтобы стороны постоянного, а не временного прекращения боевых действий, которое можно использовать в своих целях.

«Надо выстроить условия контроля, четкого соблюдения перемирия, не давая возможности проводить передислокации, отправки вооружения и так далее. Напомню, что стамбульские договоренности 2022 года были нарушены», — сказал Чепа.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников писала, что украинская делегация намерена обсуждать с Россией только вопрос о временном прекращении огня.