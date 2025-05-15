Политолог рассказал, что необходимо знать украинской переговорной группе в Стамбуле

Политолог и эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак подчеркнул, что есть серьезные изменения между переговорами в Стамбуле, которые проходили в 2022 году и предстоящими. Подробности он рассказал в беседе с aif.ru.

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Он указал на то, что спустя три года в Конституции России появились заметные изменения, которые украинская сторона должна изучить.

"Вот это они должны выучить просто наизусть, чтобы быть готовым к переговорам, потому что заявления Украины не соответствуют объективной реальности", — заявил Дудчак.

По его словам, украинцы живут где-то в своем мире и ведут себя так, будто они имеют право ставить ультиматумы.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав переговорной группы на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые должны пройти 15 мая. Так, в нее вошли Владимир Мединский — глава переговорной группы, замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. При этом с украинской стороны точный состав до сих пор неизвестен.