В России уволился «добрый военком»

В Забайкальском крае уволился врио вице-премьера правительства региона генерал-майор Николай Захаров, также известный как «добрый военком». Об этом изданию «Чита.ру» сообщили источники в краевом кабмине.

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По их данным, Захаров, который курировал вопросы гражданской обороны и ЧС, подал заявление об увольнении по собственному желанию и покинул Забайкалье. При этом с 23 апреля на территории региона введен режим ЧС федерального уровня.

Собеседники СМИ связали отставку чиновника с переходом на новую должность. Официально Захаров покинет пост в конце недели. Он находится в предшествующем увольнению отпуске. От общения с журналистами «добрый военком» отказался.

Ранее стало известно об увольнении замглавы Тюменской области Вячеслава Вахрина. Летом 2024 года он был задержан по подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей.