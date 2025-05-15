Путин провел совещание по переговорам с Украиной

Вечером 14 мая президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное подготовке переговоров с Украиной. Видео с заседания опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.

В совещании принимали участие члены российской делегации в Стамбуле. Также на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников и командующие группировками войск в зоне боевых действий.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Четырнадцатого мая Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним на переговоры отправятся замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба армии Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Также Путин утвердил «состав экспертов для переговоров с Украиной». В эту группу вошли замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, а также замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Утром 15 мая СМИ сообщили, что самолет с членами российской делегации приземлился в Стамбуле. Начало переговоров запланировано на 10:00. Источник РИА Новости уточнил, что встреча состоится «там же, где и в 2022 году» - в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.