Медведев присоединился к совещанию Путина по переговорам с Киевом после прилета из Перми

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев присоединился к совещанию президента по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной сразу по возвращении из командировки в Пермский край.

Об этом сообщили ТАСС в секретариате зампреда Совбеза.

"Дмитрий Анатольевич вчера проводил заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии на ФКП "Пермский пороховой завод" и после прилета в Москву направился в Кремль на совещание президента", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос ТАСС.

Сегодня в Стамбуле должны возобновиться прямые переговоры Москвы и Киева, прерванные в 2022 году по украинской инициативе с подачи занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона. Россия намерена обсудить как политические, так и технические вопросы. Делегацию РФ, как и 3 года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Совещание по подготовке предстоящих переговоров состоялось у президента России Владимира Путина вчера вечером.