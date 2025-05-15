Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что длительность переговоров в Стамбуле, если они всё же состоятся, будет зависеть от их хода.

«Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода», — цитирует его ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, запланированы ли переговоры только на 15 мая или могут длиться несколько дней по необходимости.

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Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины в Стамбуле, как и в 2022 году, пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что они начнутся в 10:00 мск.