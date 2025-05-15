В Москве напомнили об отказе Зеленского от прекращения огня в 2019 году

Lenta.ru

Владимир Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

В Москве напомнили об отказе Зеленского от прекращения огня в 2019 году
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Дипломат рассказал, что данный пункт договора был предварительно подписан Киевом. Однако впоследствии его заменили на «обтекаемые формулировки», которые Украина не выполнила. Мирошник добавил, что после этого желания встречаться с Зеленским «не возникало».

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко вел многочасовые переговоры с Зеленским, пытаясь договориться с ним о нормальном взаимодействии. Россия пошла на целый ряд уступок в переговорном формате», — отметил посол.
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