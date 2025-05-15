В России дали совет странам Запада по признанию Крыма

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал страны Запада не затягивать с признанием полуострова в составе России, поскольку это станет реальным сигналом к прекращению конфликта на Украине.

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Его слова приводит РИА Новости.

«Западным странам нужно признать российский статус Крыма, а не затягивать с этим вопросом. Это станет реальным сигналом их желания прекратить конфликт и достичь мира на Украине, а для нас будет гарантией безопасности, а также — началом пути признания новых субъектов России», — считает Константинов.

До этого Константинов призвал страны Запада отбросить популистские мирные инициативы и остановить идущие на Украину эшелоны с оружием. По его словам, остановка боевых действий по всей линии соприкосновения будет возможна только после того, как будут сформированы глобальные контуры безопасности, исходя из требований и интересов России.