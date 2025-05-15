Аксёнов: в идее 30-дневного перемирия заложен обман

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил ТАСС, что в идее 30-дневного перемирия в зоне украинского конфликта заложен обман.

«Оно обязательно будет использовано для перевооружения и пополнения ВСУ», — подчеркнул руководитель республики.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что западные страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать киевскому режиму передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией.