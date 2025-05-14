Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации России для переговоров с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно указу, руководителем делегации назначен помощник президента России Владимир Мединский.

Кроме того, в состав делегации вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

В качестве экспертов в Стамбул от российской стороны отправятся первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская.

Стало известно, кто войдет в состав делегации от Украины в Стамбуле

Также в составе экспертов будут представители Второго департамента стран СНГ МИД РФ и Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

Переговоры должны возобновить диалог, прерванный в 2022 году по инициативе Киеве и по наводке Запада.