Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле

Путин утвердил состав делегации России на переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации России для переговоров с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно указу, руководителем делегации назначен помощник президента России Владимир Мединский.
Кроме того, в состав делегации вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
В качестве экспертов в Стамбул от российской стороны отправятся первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская.
Стало известно, кто войдет в состав делегации от Украины в Стамбуле
Также в составе экспертов будут представители Второго департамента стран СНГ МИД РФ и Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.
Переговоры должны возобновить диалог, прерванный в 2022 году по инициативе Киеве и по наводке Запада.