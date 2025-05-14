В России прокомментировали закрытие консульства в Кракове

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу «Россия 24».

По словам губернатора, такое решение властей Польши является недальновидным. При этом Беспрозванных также считает, что повод для закрытия консульства является надуманным.

«С сожалением мы реагируем их недальновидности в вопросах политики, потому что мы видим, что сейчас под очередным таким надуманным предлогом Польша объявила о закрытии генконсульства в Кракове. Но присутствие иностранных дипломатов в регионе во все времена давала возможность как-то контактировать в самых непростых ситуациях. Но наши соседи упускают такую возможность», — заявил он.

Помимо этого губернатор добавил, что Россия не стала закрываться от граждан Польши, которые продолжают приезжать в Калининград.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал разрешение на работу генконсульства России в Кракове. Согласно его словам, такое решение обусловлено «доказанным участием российских спецслужб в поджоге торгового центра на Марывильской улице».