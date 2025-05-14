В России прокомментировали закрытие консульства в Кракове

Андрей Дуванов

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу «Россия 24».

В России прокомментировали закрытие консульства в Кракове
© РИА Новости

По словам губернатора, такое решение властей Польши является недальновидным. При этом Беспрозванных также считает, что повод для закрытия консульства является надуманным.

«С сожалением мы реагируем их недальновидности в вопросах политики, потому что мы видим, что сейчас под очередным таким надуманным предлогом Польша объявила о закрытии генконсульства в Кракове. Но присутствие иностранных дипломатов в регионе во все времена давала возможность как-то контактировать в самых непростых ситуациях. Но наши соседи упускают такую возможность», — заявил он.

Помимо этого губернатор добавил, что Россия не стала закрываться от граждан Польши, которые продолжают приезжать в Калининград.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал разрешение на работу генконсульства России в Кракове. Согласно его словам, такое решение обусловлено «доказанным участием российских спецслужб в поджоге торгового центра на Марывильской улице».

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