Посольство РФ прокомментировало задержание россиян в Египте

Посольство России в Каире содействует в освобождении арестованных в Египте граждан РФ. Об этом пресс-служба дипломатического представительства сообщила в четверг, 15 мая.

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В ведомстве сообщили, что египетские правоохранительные органы регулярно проводят рейды в рамках противодействия террористическим угрозам.

Под проверку попадают иностранные граждане, временно находящиеся на территории страны, включая студентов местных религиозных заведений. В дипломатическом представительстве отметили, что обычно после досмотра и установлении личностей тех, кто не вызывает подозрений, отпускают.

«Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействует их скорейшему вызволению», – говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что посольство с пониманием относится к мерам безопасности, которые принимают власти Египта, и находятся с ними в тесном контакте для обеспечения соблюдения прав россиян.

Накануне стало известно, что Египте начали массово задерживать граждан России, Узбекистана и Казахстана. По словам местных жителей, родственники арестованных не могут найти своих близких, которых силой забирают из домов и с улиц.