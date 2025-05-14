МИД прокомментировал возможное отсутствие Лаврова в Стамбуле

Россия в скором времени официально сообщит состав делегации на переговорах с Украиной 15 марта в Стамбуле. Об этом "Ленте.ру" сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о возможном отсутствии на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Про состав делегации будет объявлено официально», — заявила пресс-секретарь МИД.

Ранее издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники заявило об отсутствии Лаврова в составе российской делегации на переговорах в Стамбуле. Дополнительных подробностей не сообщается.

Лавров не будет представлять Россию на переговорах по Украине в Стамбуле

Днем 14 мая спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что делегация США не приедет 15 мая в Стамбул на переговоры по Украине. Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио посетят турецкий город в пятницу, 16 мая.