Встреча Путина и Лулы да Силвы не состоялась

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал короткую остановку в Москве. Глава государства не встречался с российскими официальными лицами, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу бразильской дипмиссии.

В среду, 14 мая, спецборт Военно-воздушных сил Бразилии приземлился в аэропорту Внуково.

«Он [президент] сделал краткую, техническую остановку и уже покинул Москву», — пояснили дипломаты.

Согласно данным сервиса Flightradar, правительственный борт прибыл в среду в Москву из Пекина в 14.05 и покинул столицу в 16.53 по московскому времени.

Ранее глава Бразилии на конференции в Пекине сообщил, что желает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в российской столице и обсудить с ним переговорный процесс по Украине.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что если Путин проведет встречу с лидером Бразилии, Кремль об этом сообщит.