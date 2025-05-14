Путин лично проводил премьера Малайзии Ибрагима до машины после встречи в Кремле

Президент Владимир Путин лично проводил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима до автомобиля после состоявшихся переговоров в Кремле. Они пожали друг другу руки, после чего гость что-то сказал Путину на ухо.

Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

14 мая в Москве прошли переговоры Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Они обсудили торгово-экономическое сотрудничество и обсудили повестку дня. В заявлении для прессы Путин сообщил, что страны прорабатывают открытие прямого авиационного сообщения между государствами.

Во время пресс-конференции Путин и Ибрагим вместе посмеялись из-за истории о том, как они прогуливались по Андреевскому залу и увидели три трона. Как предположил премьер-министр Малайзии, третий трон был нужен для второй жены, тогда как на самом деле — для матери царя.