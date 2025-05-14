Лавров прокомментировал опубликование решения ИКАО по МН17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о крушении в 2014 году малайзийского Boeing 777 рейса MH17 опубликовали специально, чтобы омрачить визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию.

Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.

«Всем понятно, что это сделано специально, чтобы попытаться омрачить визит. Это не удалось», — сказал Лавров.

Ранее Амстердам заявил, что совет ИКАО счёл Москву виновной в крушении малайзийского Boeing.

В МИД России заявили, что Москва не будет признавать решение совета ИКАО, и назвали киевский режим главным виновником крушения самолёта Boeing 777.

ИКАО назвал Россию виновной в крушении Boeing на Украине в 2014 году

Самолёт рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился летом 2014 года в Донецкой области. В авиакатастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.