Путин раскрыл детали разговора с премьером Малайзии

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом спектр актуальных двусторонних вопросов и международную повестку дня. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что Ибрагим прибыл в Москву с официальным визитом 13 мая. Он пробудет в РФ до 16 мая.

«Возвращаясь к нашим сегодняшним переговорам, хотел бы подчеркнуть, что мы обсудили действительно весь спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, а также насущные темы международной повестки дня», — сказал Путин.

Он отметил, что по итогам встречи были намечены конкретные планы по укреплению российско-малазийского сотрудничества на перспективу.