Путина пригласили на саммит АСЕАН

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН в октябре.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это [был бы] самый большой подарок для народа Малайзии, если президент России смог бы как можно скорее прибыть в нашу страну, например во время саммита АСЕАН в октябре», — сказал малазийский премьер.

Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с премьер-министром Малайзии в среду, 14 мая. В ходе встречи российский лидер подчеркнул важность сотрудничества обеих стран.