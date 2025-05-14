Володин призвал срочно принять один закон

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил как можно быстрее принять законопроект о государственном регулировании приёма в вузы на платное обучение и определить по нему переходный период с 1 сентября 2025 года.

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«Сегодняшний закон - очень важный, - сказал спикер на пленарном заседании. - Нам надо его принять как можно быстрее». Также переходный период, как он предложил, следует «взять и определить не с 1 сентября 2026 года», а с 1 сентября текущего года, чтобы «министерство уже в этом году все вопросы рассмотрело».

Володин обсудил с руководителями фракций приоритетные законопроекты

На пленарном заседании сегодня нижняя палата рассматривает законопроект о введении госрегулирования приёма в вузы на платное обучение. Документ был внесён депутатами и сенаторами во главе с председателем ГД РФ Вячеславом Володиным и председателем СФ Валентиной Матвиенко.