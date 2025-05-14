Президент России Владимир Путин вызвал смех в зале, рассказав историю о том, как прогуливался в Андреевском зале с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«Сейчас только вот в Андреевском зале я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал. Там стоит три трона, я спросил господина премьера-министра: «Господин премьер-министр, вот три трона стоят: один для царя, второй для его жены, для царицы, а третий трон, как вы думаете, для кого?». Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены», — сказал Путин на пресс-конференции.

История вызвала смех как самого гостя из Малайзии, так и других членов делегации.

«Это ответ вот настоящего мусульманина, представителя исламской культуры. Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чём-то не совпадают, но обмен информацией — он всегда полезен для обеих сторон», — сказал президент России под аплодисменты.

Как выяснилось, третий трон предназначался для матери царя, подытожил Путин.