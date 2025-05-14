Захарова отреагировала на решение суда ЕС в отношении фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение суда ЕС в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросу закупки вакцин против COVID-19 "новой страницей в еэсовско-натовском кривосудии".

"Несколько лет суд и следствие ходили вокруг да около, блуждая в потемках еэсовской коррупции и бюрократии. И вот долгожданное признание вины комиссара Урсулы. Казалось бы, есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали. Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в ее отношении. Это, конечно, новая страница в еэсовско-натовском кривосудии", - написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что за всего за эти годы Еврокомиссия потратила €35 млрд на почти 2 млрд доз "без малейшего намека на публичное обсуждение и проведение прозрачного тендера". Дипломат добавила, что позже как минимум 215 млн доз были списаны якобы за ненадобностью, чтобы "невозможно было сверить дебет с кредитом".

Урсулу фон дер Ляйен признали ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин от COVID-19

"Данное решение суда может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями. Мол, судитесь дальше, наивные. <...> Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы", - добавила официальный представитель дипведомства.

Дипломат также сравнила ситуацию с главой Еврокомиссии и дело против спортсмена и актера О. Джея Симпсона в США, когда преступление "ему сперва сошло с рук", хотя он был признан виновным в смерти двух человек.

"В США тогда это вызвало ожесточенные споры о несправедливости системы правосудия. Европейская правовая система тоже демонстрирует свою поразительную избирательность. Впрочем, Урсуле не стоит расслабляться: О. Джея затем осудил гражданский суд, а спустя десятилетие, уже за другое преступление, он получил 33 года лишения свободы", - подчеркнула Захарова.

О суде против главы Еврокомиссии

Европейский суд юстиции счел фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах. Обвинения против нее выдвинула газета The New York Times в 2023 году, утверждая, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на €30 млрд.

Американская газета опротестовала в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим сообщениям, которые, по оценкам адвокатов истца, содержат информацию, имеющую общественное значение. Обмен сообщениями происходил в 2021 году, контракты по ним заключались с 2021 по 2023 год. Еврокомиссия длительное время отказывалась комментировать эту тему, а затем объявила, что сообщения якобы были "по ошибке уничтожены", поэтому не могут быть преданы гласности.

Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в отношении нее, но может служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями. Оно также может быть оспорено юридической службой ЕК.