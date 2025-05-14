Песков объяснил выбор даты для переговоров по Украине

Дата переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта была выбрана по решению российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В ходе интервью журналист поинтересовался у представителя Кремля, будут ли стамбульские договоренности 2022 года в основе планируемых переговоров, на что Песков пояснил, что основой переговоров станет обсуждение урегулирования конфликта.

Говоря о выборе даты, 15 мая, пресс-секретарь российского лидера отметил, что «так решил президент».

13 мая спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд Путина на переговоры в Стамбул 15 мая. Келлог отметил, что в случае приезда российского лидера в Турцию приедет и глава Белого дома Дональд Трамп.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.