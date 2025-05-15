В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в переговорах в Стамбуле

Президент России Владимир Путин не будет посещать переговоры с Украиной, которые проходят в Стамбуле.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

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Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Путину нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет него самого. При этом глава государства указал, что готов приехать в Турцию, если это потребуется.