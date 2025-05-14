Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на 15 мая у президента РФ Владимира Путина запланированы рабочие встречи, но не стал уточнять, где именно пройдут эти встречи - в России или за рубежом. Комментарий Пескова опубликовал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Как ранее сообщил Песков, состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле будет раскрыт, как только Путин посчитает нужным объявить об этом.

Юнашев попросил Пескова раскрыть информацию о графике Путина на 15 мая. Песков ответил, что у президента запланированы рабочие встречи. Когда журналист уточнил, состоятся ли эти встречи в России, Песков улыбнулся и повторил: «Рабочие встречи».

Украина раскрыла планы на случай, если встреча Путина и Зеленского не состоится

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что состав российской делегации на переговорах будет определен с учетом круга обсуждаемых вопросов - это будут и политические, и технические моменты.

Президент США Дональд Трамп допустил, что может принять участие в переговорах в Стамбуле. Он подчеркнул, что в его графике на 15 мая нет свободного времени, но он может изменить график, «чтобы спасти жизни».