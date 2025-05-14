В Кургане выбрали мэра

Новым главой города Кургана на ближайшие пять лет стал Антон Науменко, временно исполняющий полномочия градоначальника. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали 22 из 23 депутатов, присутствовавших сегодня, 14 мая, на внеочередном заседании Курганской городской думы.

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Всего в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы города участвовали девять претендентов. До финала дошли двое, набравшие в сумме более 50 процентов от максимального количества баллов, предусмотренных положением о конкурсе. Однако единственный конкурент Науменко - член областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев - фактически отказался от дальнейшего участия в выборах в пользу своего соперника.

Антону Науменко 38 лет. У него два высших образования. В 2016 году окончил Шадринский государственный педуниверситет по специальности "Педагогическое образование", а в 2022 году - Московский финансово-промышленный университет "Синергия" по специальности "Государственное и муниципальное управление". С 2011 года работал в структуре госучреждений. Со 2 мая 2024 года он временно исполнял полномочия главы Кургана.

Во время своего выступления Антон Науменко отметил, что в основе его программы лежит "человекоориентированный" подход, а одной из ключевых задач является повышение качества городской среды.