В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о том, что он себе ничего не запрещал

Владимир Зеленский, который недавно заявил о том, что он себе ничего не запрещал в вопросе переговоров с Россией, станет антипримером в воспитании детей. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как Зеленский сказал? Он себе ничего не запрещал. Гениальная фраза! На этой фразе, этой цитатой в будущем мамы будут учить детей вести себя хорошо, получать образование", — заявила российский дипломат.

По ее словам, дети могут стать такими же, как и глава киевского режима, который ничего себе не запрещает, потому что Зеленский исповедует самую страшную идеологию абсолютной вседозволенности.

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Недавно Зеленский, говоря о документе, запрещающим вести переговоры с российской стороной, заявил, что этот запрет на него не распространяется.