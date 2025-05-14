Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал главу внешнеполитической службы ЕС Каю Каллас «наклейкой нынешней европейской дипломатии» и напомнил ей о судьбе уцененных товаров с этикетками. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне Кая Каллас заявила о том, что Евросоюз работает над 17-м пакетом антироссийских санкций, и выразила надежду, что Совет ЕС по иностранным делам утвердит его уже в скором времени.

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«Кая Каллас - это нынешняя этикетка европейской дипломатии, наклейка. Каждая этикетка брендирует свой товар, но как качество товара не зависит от этикетки, так и никакие новые санкции не способны сломить Россию», - заявил депутат от Крыма Леонид Ивлев.

Он также посоветовал Каллас вспомнить о том, что при уценке товара его выбрасывают в мусорную корзину вместе с этикеткой.