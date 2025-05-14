Путин выслушал доклад о ситуации с пожарами в Приамурье

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с губернатором Амурской области Василием Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Глава региона доложил о ситуации с природными пожарами и энергично принимаемых мерах по борьбе с ними.

Напомним, крупный природный пожар у города Циолковский уже полностью ликвидирован, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности. Угроза населенному пункту устранена, исключено воздействие на инфраструктуру космодрома "Восточный", говорится в сообщении.

Пожар был вызван возгоранием сухой растительности, по предварительным данным, из-за нарушений правил пожарной безопасности гражданами. Сильный ветер способствовал распространению огня. Пострадавших нет, повреждений домов или социально значимых объектов не отмечено.