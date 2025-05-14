Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что оппоненты России вынашивают мечты и планы о смене государственной власти. Об этом он заявил в ходе круглого стола, посвященного 100-летию окончания интервенции и оккупации Японией Северного Сахалина.

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Как указал глава российской разведки, геополитические соперники России "раздражены огромностью нашей страны, ее величием, ее людскими и природными богатствами". Потому они продолжают вынашивать планы по смене государственной власти, подчеркнул он.

Нарышкин также указал, что вопрос о территориальной принадлежности Сахалина навсегда снят с повестки дня.