В России обратились с призывом к Западу

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием. Его слова приводит РИА Новости.

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Политик назвал инициативы Запада по урегулированию украинского конфликта популистскими.

«В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. (...) Если они так его хотят, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут», — заключил Константинов.

Парламентарий высказал позицию о прекращении огня по всей линии фронта. По его словам, это возможно при условии формулировки фундаментальных контуров безопасности, которые исходят из требований и национальных интересов России.

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Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, и призвал к долгосрочному миру на Украине. Он обозначил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем «лежит на столе», но решение остается за украинской стороной и его союзниками.