Слуцкий ответил на слова Макрона о поставленной на карту Украины безопасности Европы

На карту на Украине поставлены амбиции западного меньшинства, а не безопасность Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Украине на карту поставлена безопасность всей Европы.

«На самом деле, "на карте" геополитические интересы и амбиции западного меньшинства», — подчеркнул он.

Депутат Слуцкий: Европа толкает мир к третьей мировой войне

По мнению политика, «партия войны» в Европе лелеет надежды максимально усилить военные поставки Киеву.

Ранее Макрон заявил, что у Франции закончилось оружие, которое бы она могла передать Украине.