Захарова высмеяла заявление Макрона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Макарон: «В Украине на карту поставлена наша безопасность». Несите салфетку», — написала Захарова (орфография сохранена).

Таким образом она прокомментировала слова Макрона о том, что Россия якобы стала угрозой для безопасности Франции и Европы в целом.

Макрон заявил, что Франция не может ощипать свою армию ради Украины

Захарова своим комментарием намекнула на недавний инцидент с Макроном. 11 мая по сети распространилось видео, на котором французский лидер прячет в карман странный «пакетик». Оно было снято репортерами во время поездки французского лидера вместе с Мерцем и Стармером в Киев.

Макрон также заявил, что Европейский союз в ближайшие дни может ввести против Российской Федерации новые санкции. По его словам, рестрикции могут коснуться углеводородов и сферы финансовых услуг.

11 мая глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России, были сформулированы Францией. Он отметил, что европейцы уже несколько недель работают над новым пакетом санкций.

Ранее власти Франции рассказали, что за «пакетик» Макрон прятал от журналистов.