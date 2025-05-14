Путин высказался о подмене кубанского вина

Президент России Владимир Путин порассуждал о «сложных формах» контрафакта на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Транскрипт опубликован на сайте Кремля.

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«Как у нас в области виноделия: танкерами привозили виноматериал и разливали, условно, как кубанское вино. Какое кубанское вино? Причем здесь это?» — задался вопросом он.

Российский лидер сравнил ситуацию с вином с ситуацией с диванами, упомянув компанию Hoff, которые знают, что сами производят продукцию, а «кто-то привозит, свинчивает», отметил политик.

Путин призвал совершить «мягкую посадку» в экономике

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