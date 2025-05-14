Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Европе не повысит безопасность и стабильность на континенте.

«Распространение ядерного оружия на Европейском континенте — это то, что не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности Европейскому континенту», — сказал Песков.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова обсуждать размещение своих самолётов с ядерным оружием в других странах Европы.