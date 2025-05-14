Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Европе

Песков: распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия в Европе не повысит безопасность и стабильность на континенте.
«Распространение ядерного оружия на Европейском континенте — это то, что не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности Европейскому континенту», — сказал Песков.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова обсуждать размещение своих самолётов с ядерным оружием в других странах Европы.