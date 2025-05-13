МИД: Россия не будет признавать решение совета ИКАО по МН17

Россия не будет признавать решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о крушении в 2014 году малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Об этом сообщили в российском МИД.

«Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры», — указали в ведомстве.

Как уточнили в МИД, Россия будет привержена резолюции Совбеза ООН и «делу установления истинных причин авиакатастрофы».

Ранее стало известно, что Нидерланды и Австралия хотели добиться переговоров с Россией по делу MH17.

Позднее Амстердам заявил, что совет ИКАО счёл Москву виновной в крушении малазийского Boeing.

Самолёт рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился летом 2014 года в Донецкой области. В авиакатастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.