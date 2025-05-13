Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Киев снять запрет на ведение переговоров с Россией, иначе все достигнутые договоренности могут оказаться оспариваемой и ничтожной сделкой. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский поддержал эту идею, заявив, что лично приедет на встречу и выразил готовность встретиться с российским главой, если он тоже прибудет в Турцию.

«Зеленскому в ответ нужно было всех удивить не новым эстрадным номером, а большим взрослым мирным шагом навстречу, немедленно согласовав и отменив изданный им в легитимную бытность указ о запрете ведения любых переговоров с Россией», — прокомментировал это Шеремет.

По его мнению, без этого существует риск попасть в правовую коллизию, быстро превращающую «такие важные международные договора в оспариваемую и ничтожную сделку».

«Хотя может быть именно этого и желает режим Зеленского», — добавил депутат.

Он отметил, что Россия, опираясь на исторический опыт и стремясь к прочному миру, в отличие от современной Украины, демонстрирует твердую приверженность законам и правилам.