Макрон не исключил введения новых санкций против России в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести против России новые санкции.

«ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против России в ближайшие дни», — приводит его слова РИА Новости.

Макрон уточнил, что рестрикции могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о возможном введении наиболее жёстких санкций США против России.