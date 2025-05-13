В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова Владимира Зеленского о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Отвечая на просьбу журналиста Павла Зарубина оценить слова Зеленского о желании встретиться с Путиным, официальный представитель Кремля сказал, что оценивает только заявления Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле.

Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

При этом Песков подтвердил, что российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле. Состав переговорной группы со стороны России он при этом раскрыть отказался, не став также уточнять время начала встречи.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что президент России может посетить Турцию для переговоров по Украине при соблюдении ряда условий.